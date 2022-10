Star Academy : Robbie Williams est le parrain de la nouvelle saison !

5 ( 7 )

C’est dans quelques jours que sera lancée la saison 2024 de la Star Academy et TF1 a annoncé aujourd’hui que Robbie Williams avait été choisi comme parrain de cette nouvelle promo ! Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, il sera présent sur le plateau lors d’un prime événement pour soutenir les élèves.







Publicité











Publicité





Après 25 ans de carrière et plus de 85 millions d’albums vendus à travers le monde, Robbie Williams est l’artiste solo avec le plus d’albums classés numéro 1 de tous les temps au Royaume-Uni. Son 14ème album, « XXV », disponible depuis le 9 septembre 2022, dévoile de nombreux hits qui se sont classés numéro 1 ainsi que ses tubes comme « Angels », « Feel », « She’s the One » et son nouveau single « Lost ». Des morceaux nouvellement orchestrés et réenregistrés avec le célèbre Metropole Orkest aux Pays-Bas.

Robbie Williams sera à l’Accor Arena de Paris le 20 mars 2023.

Coup d’envoi de la Star Academy 2022 ce samedi 15 octobre à 21h10 sur TF1.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note