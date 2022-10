Plus belle la vie du 14 octobre : l’horrible mensonge de Charles (résumé épisode 4639 en avance)

5 ( 3 )

Plus belle la vie du 14 octobre spoiler, résumé de l’épisode 4639 en avance – Que va-t-il se passer au Mistral dans les prochains jours de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous révèle dès maintenant ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 14 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 14 octobre : Charles a menti

Claire arrive de nulle part et assomme Zizou. Léo la remercie d’être son ange gardien. Luna efface la vidéo compromettante de Bastien en train de tuer un homme dans l’ordinateur de Pavel. En sortant, Agathe est surprise de trouver Claire aux coté de Léo. Revel quant à lui, est retrouvé complètement nu au parc Borely. Il ne se souvient de rien à part quelques flash des prostituées et d’un certain Durieu qui est venu le voir la veille…

François a eu le détective au téléphone, ils organisent une réunion en ligne où Frémont est convié. L’avocat avoue être un comédien embauché par Frémont. Ce dernier est découvert et devra en guise de punition faire le larbin toute la journée au bar…

Boukrane organise un pot au Marci et Alexandra, fayote, se débrouille pour se faire inviter avec Kevin. Les deux jeunes ne partagent pas les mêmes centres d’intérêt que leurs collègues. Ils se retrouvent très vite tous les deux…

Plus belle la vie du 14 octobre, extrait vidéo

