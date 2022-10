« Trans – uniques en leur genre » : votre documentaire ce soir sur M6 (6 octobre 2022)

5 ( 1 )

« Trans – uniques en leur genre », c’est le titre du documentaire que vous découvrirez ce soir sur M6. Il vous propose de découvrir l’histoire de trois personnes transgenres, de trois générations différentes.







« Trans – uniques en leur genre » : en quelques lignes

En France, il y aurait plus de 15.000 personnes à se sentir nées dans le mauvais genre. Ils ou elles sont transgenres. Au plus proche des familles, ce film propose une plongée d’une année aux côtés de trois personnes transgenre : Emma, 63 ans, Aéla, 34 ans, et Zach, 18 ans. Trois histoires différentes, trois générations qui, selon leur époque, ont dû se libérer d’un corps qui emprisonnait leur véritable identité. Un combat qu’ils ont mené avec ou sans le consentement de leurs proches et pour lequel ils ont tous accepté de témoigner face caméra.

« Trans – uniques en leur genre » : vidéo extrait du documentaire

Conscient de sa transidentité dès l’enfance, Zach demande à changer de genre à 15 ans. Étant mineur, les démarches vont être complexes.



« Trans – uniques en leur genre », c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.

