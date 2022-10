Un si grand soleil du 11 octobre : Damien se fait griller avec Thaïs (résumé épisode 995 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 11 octobre, spoiler résumé de l’épisode 995 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 11 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







C’est le départ en story scolaire, Damien fait l’appel. Dans le bus, Thaïs a l’air triste et ne parle pas à Kira. Elle observe Damien discuter avec Eve… Kira s’excuse pour la veille, elle n’a juste pas envie qu’elle souffre. Thaïs ne lui en veut pas et s’excuse aussi.

Ludo regarde les annonces immobilières, il propose à Jade de prendre un appart ensemble. Elle est ravie mais veut absolument payer la moitié du loyer. Elle veut aussi attendre la fin de sa période d’essai chez L Cosmétiques, c’est cette semaine. Bilal leur propose un dîner avec Akim.



Elise reçoit un appel de Sofia. Elle a oublié qu’elle devait emmener Charlie à la crèche. Elles se disputent. Alex remarque qu’Elise ne va pas bien, elle lui confie qu’elles font que se disputer…

Jade a réfléchi et n’a pas envie d’éviter Akim. Elle est clean et ça lui fait même plaisir.

Eve briefe les lycéens au pont du Gard. Le mec que Kira a embrassé à la soirée lui propose son aide pour rendre Louis jaloux.

Chez L Cosmétiques, Elisabeth fait le point avec Bertier et Jade. Jade donne son avis sur leur rouge à lèvres qui ne se vend pas, Elisabeth la recadre sévèrement. Bertier demande à Jade d’être moins cash. Bertier explique à Jade qu’il a appris à apprécier Elisabeth et que c’est une femme bien.

Les lycéens décident de faire une photo avec les profs. Damien se met à côté de Thaïs.

Jade fait les courses pour le dîner avec Akim, elle appelle Julie pour lui demander des conseils. Et elle lui annonce qu’elle va prendre un appart avec Ludo ! Elle est fière du chemin parcouru et elle est super heureuse.

Le soir, Jade décide d’aller parler à Akim. Elle a raccroché et veut juste sa petite vie tranquille, elle veut une seconde chance. Akim s’excuse.

La nuit sous la tente, Thaïs n’arrive pas à dormir. Elle se lève et va frapper au camping car de Damien. Il la fait rentrer et essaie de la renvoyer dans sa tente. Mais il craque et ils finissent ensemble au lit ! Et quand Thaïs sort du camping-car, la collègue de Damien les a vus !…

Un si grand soleil du 11 octobre extrait, Damien et Thaïs se font griller

