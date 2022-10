« Le souffle du dragon » : histoire et interprètes du téléfilm sur M6 ce soir (11 octobre 2022)

5 ( 1 )

« Le souffle du dragon » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce soir dans le cadre d’une soirée spéciale consacrée à Octobre Rose et au cancer du sein. Au casting de cette fiction, vous retrouverez Julie de Bona, Julie Gayet, François Berléand et Firmine Richard. « Le souffle du dragon », c’est l’histoire d’une union plus forte que tout. C’est l’unité de femmes, toutes différentes mais solidaires, qui se dressent contre l’adversité pour magnifier et célébrer la vie.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le souffle du dragon » : l’histoire

Reims, un groupe de femmes se retrouve toutes les semaines à bord d’un étrange bateau à tête de dragon. Sandrine, Rose-Marie, Poups et Fanny ne se connaissent pas mais elles ont toutes en commun de s’être battu contre un cancer du sein. Sur les conseils de leur oncologue, le docteur Cuvelier, elles vont ramer pour empêcher la récidive, se reconstruire physiquement et moralement mais également exorciser cette peur qui vit en elles. Coachées par Papi, un ancien champion de France d’aviron, ces femmes vont vivre ensemble une aventure humaine d’exception et se lancer un défi extraordinaire : se qualifier pour participer à une grande course internationale en Norvège.

Interprètes et personnages

AVEC : Julie DE BONA (Sandrine), Julie GAYET (Fanny Kiener), François BERLÉAND (Papi), Firmine RICHARD (Rose-Marie), Bérengère KRIEF (Poups), Lola DEWAERE (Marion), Arié ELMALEH (Éric), Annie Grégorio (Françoise), Amaury DE CRAYENCOUR (Marc), Claire Fiaschi (Équipière), Christophe HÉRAUT (Dr Cuvelier)



Le saviez-vous ?

Lors de la 30e édition du Prix Sopadin, Clément Koch a reçu le Grand Prix du Meilleur scénario pour “Le Souffle du dragon” et le film était en compétition au Festival de la fiction de La Rochelle 2022.

À la réalisation, on retrouve Stéphanie Pillonca qui, après les émouvantes fictions “Apprendre à t’aimer” et “J’irai au bout de mes rêves”, repasse derrière la caméra pour M6. Elle traite ce sujet délicat avec la poésie et l’émotion qu’on lui connaît. Une réalisatrice engagée, généreuse et profondément humaine.

Extrait vidéo

