Un si grand soleil du 13 octobre : Damien va tout perdre (résumé épisode 996 en avance)

Un si grand soleil du 13 octobre, spoiler résumé de l’épisode 996 en avance – Après la déprogrammation de ce soir, vous vous demandez ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 13 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Damien est sorti courir, il échange des sms avec Thaïs. De son côté, Kira a remarqué de Thaïs n’était pas dans la tente à un moment dans la nuit. Elle prétexte avoir eu chaud et être sortie fumer… Elle change de sujet et parle de Kira et Robin.

Damien rigole avec Eve quand Fanny arrive, un peu tendue… Elle a l’air de mauvaise humeur.



Ludo se réjouit qu’Akim et Jade aient des rapports normaux. Il l’interroge ensuite sur sa période d’essai chez L Cosmétiques. Elle n’a pas eu de nouvelles mais lui assure qu’elle fait tout pour rester.

Eve interroge Fanny, elle la trouve à cran. Fanny lui explique que cette nuit elle a fait son tour et qu’elle a vu Thaïs sortir du camping-car de Damien… Eve hallucine.

Chez L Cosmétiques, Bertier remercie Jade, il est content de travailler avec elle. Elle l’interroge sur sa période d’essai, Bertier lui explique que ça ne dépend pas de lui. Elisabeth l’appelle, elle veut voir Jade. Elle interroge Jade sur le packaging du rouge à lèvres, elle pense qu’elle est la cible et lui demande son avis.

Bertier vient voir Jade, il l’invite à déjeuner. Jade pense qu’elle est virée mais en réalité, Elisabeth a décidé de l’embaucher en CDI ! Jade saute de joie, c’est elle qui l’invite.

Dans le bus, Eve observe Damien et Thaïs, elle remarque leurs regards complices… Elle en parle ensuite avec Fanny, elle lui raconte les confidences de Damien sur ses soucis personnels. Fanny veut le dénoncer à la proviseure dès leur retour, Eve veut d’abord le confronter.

Bertier présente Jade à Jean-Pierre Casile, un ami et l’un des plus anciens clients de L Cosmétiques.

Sofia propose un massage à Elise, qui l’envoie balader. Elle lui explique que ça fait trois mois qu’ils n’ont rien fait… Elle demande à Elise s’il n’y a pas quelque chose, elle lui parle de toutes leurs disputes. Elise lui dit que tout va bien et fuit la discussion.

Jade rentre à la coloc, elle annonce la bonne nouvelle à Ludo. Jade est émue et pleure, elle a l’impression de commencer une nouvelle vie. Ludo lui dit qu’ils ont un appart à aller visiter.

De retour à Montpellier, Fanny fait des sous-entendus à Damien. Pendant ce temps là, Thaïs retrouve son père. Elle lui parle de la sortie et a l’air ravie. Il comprend à sa bonne humeur qu’elle est amoureuse… Thaïs lui dit que non. De son côté, Fanny attend Damien pour lui parler. Elle lui dit qu’elle les a vus et qu’elle va le dénoncer au proviseur ! Damien avoue et dit qu’il s’en veut.

