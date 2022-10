Un si grand soleil du 3 octobre : Alain doute d’Élisabeth (résumé épisode 989 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 3 octobre, spoiler résumé de l’épisode 989 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 3 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire prend sa voiture le matin, son voisin vient lui parler. Il lui demande si elle a une idée de qui peut lui en vouloir pour ses pneus crevés et l’oiseau mort. Il représente l’association des riverains et ça ne leur plait pas trop… Claire lui explique ça ne l’amuse pas non plus !

Au lycée, Thaïs retrouve Kira. Elle a mis une caméra devant la maison et surveille ce qui se passe pour choper la personne qui s’en prend à Claire. Kira l’invite à la maison le soir pour surveiller ensemble, Thaïs accepte plus pour la piscine.



Becker reçoit ses résultats d’analyse, il appelle Janet pour lui dire que c’est négatif. Après avoir raccroché, Janet parle avec Claire. Elle l’interroge sur le vandalisme, Claire accuse Hélène et Janet affirme qu’elle n’a surement rien à voir avec ça. Janet lui conseille de penser aux gens qui l’aiment autour d’elle.

Alix appelle son artiste, elle lui demande un ou deux tableaux supplémentaires. Il refuse de bosser à la chaîne pour combler l’espace. Elle interroge Ulysse sur son histoire pour soigner sa présentation.

Guilhem appelle Elisabeth, qui bosse comme une dingue et n’a plus de loisirs. Il l’invite au vernissage d’une nouvelle galerie. Elle accepte, d’autant qu’elle cherche un cadeau pour Alain.

Laetitia fait signer une assurance à Alix pour les oeuvres qu’elle emprunte. Alix rechigne sur le prix mais elle signe.

Au lycée, Lili et Thaïs font leur exposé de philo. Le prof s’en prend à Thaïs au sujet d’une citation de Pascal, il lui reproche de ne pas avoir assez travaillé ! A la fin du cours, elle va lui parler et lui demande pourquoi il l’a affichée devant toute la classe. Elle pense qu’il a voulu se venger suite au claquage. Il affirme que non, il la corrige car c’est son élève, et il lui demande de lui parler avec moins de familiarité.

Alain appelle Elisabeth, il a une table dans un restaurant étoilé mardi soir. Mais c’est le soir du vernissage, Elisabeth ment et prétexte une soirée avec une amie de passage.

Alix fait découvrir la galerie à Virgile. Elle lui explique de sa technique avec les oeuvres d’artistes connus qu’elle s’est fait prêter… Virgile pense que c’est de l’escroquerie.

Thaïs rumine le comportement du prof auprès de Kira. Elle est convaincue de ne pas le laisser indifférent. Kira pense qu’elle se fait un film.

Alix a convoqué Ulysse pour le relooker. Il accepte de se prêter au jeu. Alix essaie de l’embrasser, Ulysse lui confie qu’il est gay. Pendant ce temps là, Alain intercepte un sms de Guilhem à Elisabeth. Il lui écrit qu’il passera la prendre mardi soir…

Florent et Claire rentrent, ils découvrent Kira et Thaïs endormie au bord de la piscine. Il fait nuit, Claire décide de les réveiller. Et c’est quand ils vont se coucher que le voisin vient tagger la voiture de Claire !

Un si grand soleil du 3 octobre extrait, Alain croit qu’Elisabeth est infidèle

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

