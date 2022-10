Un si grand soleil du 31 octobre : Ludo dérape pour Jade (résumé épisode 1007 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil du 31 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1007 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 31 octobre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise et Fanny se quittent au petit matin, elles n’ont pas envie de se quitter. Mais Elise doit aller se changer et bosser. Fanny lui dit à bientôt, Elise lui souhaite une bonne journée.

Becker et Cécile parlent du père de Thaïs, il n’y a aucune preuve contre lui. Ils veulent faire une perquisition plus approfondie au domicile de Damien et une enquête de voisinage. Au lycée, les tests adn viennent seulement de commencer.



La police refait les tests chez Damien et retrouve un mégot… Au lycée, Eve annonce aux élèves que la police va faire des prélèvements de tests adn salivaires. Leurs parents ont donné leurs autorisations, s’ils veulent refuser ils seront placés en garde à vue.

Davia interroge Sofia sur Elise. Elle avoue l’avoir suivie et l’avoir rejoint la meuf avec qui elle l’a trompée et l’embrasser. Elle est sous le choc et dévastée.

Ludo prend sa journée, il appelle le zoo et prétexte être malade. Bilal comprend que c’est pour Jade, Ludo lui avoue qu’il va l’aider à quitter le pays. Bilal pense que c’est un gros gâchis. Ludo est dégoûté mais ne peut pas la laisser tomber.

Jade appelle Julie pour lui dire la vérité. Elle ne veut pas la mêler à ça. Elle lui dit qu’elle va partir, Julie essaie de la convaincre de dire tout à la police. Mais Jade refuse, elle a trop peur de retourner en prison. Jade lui dit au revoir.

Ludo retrouve Jade dans un parking. Elle hallucine en voyant qu’il n’a pas voulu l’aider à revendre les bouteilles de vin. Ludo refuse d’être mêlée à ses magouilles. Jade l’envoie balader et lui rend son argent. Il la suit…

Thaïs vient voir son père. Elle veut savoir, il lui assure qu’il n’a pas tué Damien. Il promet qu’il est juste allé le voir pour lui demander de ne plus toucher à sa fille. Elle lui saute dans les bras, elle se dit désolée pour tout ça.

Jade vole une voiture sous les yeux de Ludo. Ils manquent de se faire repérer.

Au commissariat, Sofia vient voir Elise. Elle lui parle de Charlie et de leur lien. Elle se dit prête à l’attendre parce que ça n’a pas de sens de détruire leur famille. Elle lui dit de vivre leur histoire et revenir.

Ludo monte dans la voiture volée avec Jade, il stresse. Le propriétaire arrive et leur demande ce qu’ils font, Ludo ouvre la portière violemment et le percute ! Il est au sol, il a perdu connaissance et saigne à la tête, mais il est vivant. Ludo appelle les secours avant de s’enfuir.

Plus loin, Ludo et Jade se disent au revoir. Elle lui demande de venir avec elle, elle dit qu’elle l’aime pas qu’elle ne peut pas vivre sans lui. Ludo l’aime aussi mais il ne peut pas la suivre et vivre comme ça. Judo part en larmes…

