Un si grand soleil spoilers : le meurtrier de Damien arrêté, les résumés jusqu’au 11 novembre 2022

5 ( 7 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 11 novembre 2022 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que le meurtrier de Damien va enfin être arrêté ! En effet, alors que Fanny est soupçonnée, Elise réussit à l’innocenter en arrêtant le vrai coupable. Et Sofia avoue que c’est elle qui a fait en sorte que Fanny soit accusée !

Alix est encore une fois dans le viseur de la police, cette fois avec sa galerie. Et Johanna déchante au sujet de Paul : c’est un homme violent et elle est en danger avec lui !

Quant à Guilhem et Sylvie, ils se marient le 10 novembre et nagent dans le bonheur.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 7 au 11 novembre

Lundi 7 novembre 2022, épisode 1012 : Les soupçons planent de plus en plus sur l’authenticité des toiles de Brénas vendues par Alix. Pendant ce temps, grâce à Elise, Fanny est innocentée de l’assassinat de Damien.

Mardi 8 novembre 2022, épisode 1013 : Sofia avoue qu’elle a manœuvré pour faire accuser Fanny du meurtre de Damien. Elise décidera-t-elle de la dénoncer à la police ? Marion prend une décision radicale par rapport au mariage de sa tante, et Johanna prend de la distance avec Paul.

Mercredi 9 novembre 2022, épisode 1014 : Tandis que Paul fait tout pour se faire pardonner par Johanna, la police ouvre une enquête sur la galerie d’Alix. Guilhem, lui, tente de convaincre Marion de venir à son mariage, pour Sylvie.

Jeudi 10 novembre 2022, épisode 1015 : Les choses se corsent pour Alix car la justice demande une expertise des toiles de Brénas. Pendant ce temps, Guilhem et Sylvie se marient, nageant dans le bonheur, mais la fête tourne mal pour Johanna.

Vendredi 11 novembre 2022, épisode 1016 : Yann a sauvé Johanna de la violence de Paul. Est-ce que cela suffira à empêcher Paul de récidiver ? Une nouvelle interne, Laurine, fait son entrée à l’hôpital, et Arthur se lie d’amitié avec un autre élève en médecine, Boris.



Publicité





Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 24 au 28 octobre 2022 en cliquant ICI

du 31 octobre au 4 novembre 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note