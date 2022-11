« 300 choeurs fêtent leurs 10 ans » du 11 novembre : artistes et invités ce soir sur France 3

3 ( 2 )

« 300 choeurs fêtent leurs 10 ans » au programme TV du vendredi 11 novembre 2022 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 vous propose un inédit spécial 10 ans de « 300 Chœurs ». Avec 40 émissions, plus de 200 artistes et 600 chansons revisitées aux côtés des plus belles voix, « 300 Chœurs », une création française, est devenu en 10 ans le rendez-vous incontournable de la chanson sur France 3.







A voir dès 21h10 et comme toujours en replay sur France.TV







À L’occasion d’une grande soirée événement pour célébrer les 10 ans de l’émission, plusieurs générations d’artistes se réunissent autour des plus belles chorales françaises pour offrir aux téléspectateurs de France 3 une édition anniversaire exceptionnelle !

« 300 Choeurs » du 11 novembre 2022 : artistes et invités

Riche en surprises, la soirée présentée par Vincent Niclo s’articulera autour de nombreux medleys reprenant les grandes thématiques qui ont fait le succès des « 300 Chœurs » depuis sa création et proposera de retrouver sur scène les prestations des artistes emblématiques de l’émission, parmi lesquels :



Roberto ALAGNA, AMIR, ANGGUN, Chimène BADI, Amel BENT, BIBIE, Patrick BRUEL, Isabelle BOULAY, Dany BRILLANT CALOGERO, Claudio CAPÉO, Julien CLERC, DAVE, Julien DORÉ, Lara FABIAN, Kendji GIRAC, Daniel GUICHARD, David HALLYDAY, JENIFER, Patricia KAAS, Serge LAMA, Marc LAVOINE, Gérard LENORMAN, Nolwenn LEROY, LOUANE, Florent PAGNY, M. POKORA, Enrico MACIAS, MIKA, Gilbert MONTAGNÉ, GIMS, Nana MOUSKOURI, Pascal OBISPO, Hélène SEGARA, SOPRANO, Alain SOUCHON, Natasha ST-PIER, SLIMANE, Sylvie VARTAN, Laurent VOULZY, VIANNEY, VITAA, ZAZIE, Julie ZENATTI et beaucoup d’autres…

Et pour les accompagner

Tous ces artistes seront entourés des chœurs français qui depuis 10 ans chantent à leurs côtés :

GOSPEL POUR 100 VOIX, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE ET DE LA DANSE, C4, CHŒUR ET MOUVEMENT, LE CHŒUR DE PIERRE, SANKOFA UNIT, CROCHES EN CHŒUR, LE CHŒUR DES PARISIENNES, LES COPAINS D’ACCORDS, LES CHŒURS DE FRANCE, LE CHŒUR DU STUDIO INTERNATIONAL DE PARIS, LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS, LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS, LE CHŒUR DE SCIENCES-PO, WORLD CHILD, LE CHŒUR SANS FRONTIÈRES, MEET AND SING, LACRYMA VOCE, etc.

Les « 300 Choeurs » vous donnent rendez-vous ce soir sur France 3 pour un show exceptionnel qui vous fera revivre en chansons 10 ans de partage, 10 ans de convivialité et 10 ans d’émotions.

