66 minutes du 27 novembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

66 minutes du 27 novembre 2022, sommaire et reportages – Xavier de Moulins vous donne rendez-vous ce dimanche soir à partir de 17h25 sur M6 pour suivre 2 nouveaux numéros inédits de « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







66 minutes du 27 novembre 2022, sommaire et extraits vidéos

A 17h25 dans 66 minutes :

🔵 « De la douceur de vivre à la peur de mourir » :

Longtemps appréciée pour sa douceur de vivre, la ville de Nantes est en proie depuis quelques mois à une insécurité grandissante. En cause, un trafic de drogue qui s’est installé en plein centre-ville.



Et retrouvez d’autres reportages dont le sommaire n’a pas été dévoilé par la chaîne. Reportages, portraits, enquêtes, 66 Minutes explore l’actualité de la semaine avec 3 ou 4 reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l’actualité internationale.

A 18h45 dans 66 minutes Grand Format

🔵 « Detroit, la renaissance » :

Le Grand Format vous transporte à Detroit…cette ville américaine renaît de ses cendres après un KO économique. Petit à petit, le centre ville reprend forme comme le constate Jérôme, agent immobilier français installé sur place.

