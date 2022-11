5 ( 4 )

Sept à huit du 27 novembre 2022, sommaire et reportages – Harry Roselmack vous donne rendez-vous dimanche soir, comme chaque semaine, dès 16h40 sur TF1 pour un nouveau numéro du magazine d'information « 7 à 8.







On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission de cette semaine.







Sept à huit du 27 novembre 2022 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les as de la vente de vêtements d’occasion sur internet. Certains génèrent jusqu’à 3.000 euros de bénéfices par mois !

🔵 Il a reconnu avoir violé et étranglé Vanessa, 14 ans. Témoignage et document exclusif sur ce jeune père de famille au double visage.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Chauffage, essence, Harry Roselmack à la rencontre des français frappés par la crise de l’énergie. Entre détresse et débrouille, comment vont-ils passer l’hiver ?

🔵 Et la belle histoire de Claudio Capero dans le portrait d’Audrey Crespo-Mara. Cet ancien menuisier est devenu une star de la chanson française.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 27 novembre 2022.

D'autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 27 novembre 2022.

