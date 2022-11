Alex Hugo du 15 novembre : histoire et interprètes de l’épisode ce soir sur France 3

5 ( 1 )

Alex Hugo du 15 novembre 2022 – C'est encore une rediffusion de votre série « Alex Hugo » qui vous attend ce soir sur France 3. Au programme, l'épisode 1 de la saison 7 intitulé « La voie de l'esprit » initialement diffusé en septembre 2021.







A suivre dès 21h10 sur France 3







Alex Hugo du 15 novembre 2022 : l’histoire

Au retour d’une course en montagne, Alex sauve Élise d’une tentative de suicide. Cherchant à comprendre les causes de son geste, il découvre que la jeune femme a été victime d’un viol. Le crime remonte à une semaine, mais Élise n’en a aucun souvenir car elle a été droguée et son agresseur a frappé lors d’une soirée en boîte de nuit où tout le monde portait des masques. Alex la convainc de porter plainte et met la rurale et la criminelle sur le coup. Alors qu’Angelo confie la jeune femme aux soins de Thérèse, une vieille amie qui aide les victimes d’agressions sexuelles à surmonter leur traumatisme, Alex mène son enquête et découvre qu’une jeune femme, Ariane Brazac, également présente lors de la soirée, a un comportement étrangement destructeur, signe qu’elle aurait elle aussi été agressée. De leur côté, Dorval et Renart réalisent que l’homme qui a agressé Élise est le violeur en série qu’ils traquent depuis des mois…

Interprètes et personnages

Avec Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo), Mikaël Fitoussi (Renart), Marilyne Canto (commissaire Dorval), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Élise Diamant (Marie), Pauline Serieys (Élise), Annick Blancheteau (Thérèse) Florence Muller (Hélèna), Alice Daubelcour (Ariane), Bastien Bernini (Max).



Notez que cet épisode sera suivi d’une seconde rediffusion de « Alex Hugo ».

