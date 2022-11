Audiences hebdo : meilleure semaine de l’année pour TMC

5 ( 4 )

La semaine dernière, TMC a réalisé sa meilleure semaine de l’année à 3,3% de part d’audiences sur les 4 ans et plus. D’excellentes performances d’audiences marquées par une forte hausse et son leadership TNT.







Très puissant sur cibles, TMC se classe également leader TNT à 4,9% PdA 25-49a, 4,5% PdA ICSP+ et même 5,5% de PdA 15-34a.







Un succès grâce notamment aux excellentes performances de:

– Le spectacle évènement de FABRICE LUCHINI « des écrivains parlent d’argent » : Plus de 500.000 téléspectateurs et 4% de PdA 25-49a



– Le film RAID DINGUE : leader TNT avec 1,2M de téléspectateurs et 10% de PdA 25-49a

– Le film DUCOBU 3 (inédit TNT) : 700 000 téléspectateurs et 7% PdA 25-49a

– Le retour de QUOTIDIEN en public : Plus de 13 millions de personnes ont regardé l’émission cette semaine. Et 1,9 million de téléspectateurs ce mercredi avec comme invités Thomas Pesquet, Pio Marmai et Camille Chamoux.

