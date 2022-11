Star Academy : M.Pokora, Kendji, Tayc, les artistes invités du 5ème prime dévoilés

5 ( 5 )

Star Academy, liste des stars invités du 5ème prime du samedi 12 novembre 2022 – Après les départs de Carla et Paola samedi dernier dans la Star Academy, le cinquième prime en direct se prépare déjà. Il s’agira déjà des quarts de finale, Marlène et Lucie ont annoncé ce midi aux élèves quels allaient être les artistes présents samedi. Et on peut vous dire que c’est du lourd avec pas moins de 8 artistes de folie !







Qui sont les invités de ce prime 5 de la Star Academy 2022 ? Réponse !







– Kendji Girac viendra chanter un medley de ses plus grands tubes. Tous les élèves sont pressentis et seront donc testés.

– Zazie chantera « Je suis un homme » avec l’un des élèves. Sont pressentis : Stan, Anisha, Enola, et Louis.

– Matt Pokora viendra chanter « Tombé » avec l’un des élèves. Sont pressentis : Chris, Enola, Julien, et Stan.

– Tayc reprendra « Le temps » avec l’un des élèves. Sont pressentis : Julien, Stan, et Tiana

– Le groupe de rock Feu! Chatterton chantera « Un monde nouveau ». Les pressentis sont : Anisha, Stan, et Louis.

– Dadju chantera « Reine » avec l’un des académiciens. Sont pressentis : Chris, Tiana, Léa, et Julien.

– Patrick Fiori interprétera « J’y vais » avec l’un d’eux. Sont pressentis : Louis, Julien, Anisha, et Léa.

– Amel Bent reprendra « Où je vais ? ». Les pressentis : Tiana, Léa, Chris, Julien et Enola.

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

