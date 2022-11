« Aux arbres citoyens ! » : votre émission ce soir sur France 2 (8 novembre)

5 ( 1 )

« Aux arbres citoyens ! », c’est l’émission sur les causes du dérèglement climatique qui vous attend ce mardi soir sur France 2. France Télévisions a choisi d’alerter le public sur les menaces qui pèsent sur la planète et d’accompagner les changements de comportement indispensables à la protection de notre environnement. Le prime événementiel « Aux arbres citoyens ! » est présenté par Léa Salamé et Hugo Clément avec Marion Cotillard comme marraine et Yannick Noah comme parrain.







A voir dès 20h45 sur France 2 et bien sûr en streaming puis replay sur France.TV. Attention, le feuilleton « Un si grand soleil » est déprogrammé !







« Aux arbres citoyens ! » : présentation

Sécheresses et chaleurs exceptionnelles, incendies dévastateurs, orages meurtriers… les événements climatiques extrêmes de l’été 2022 ont accéléré les prises de conscience en France et dans le monde face à une crise qui ignore les frontières et requiert de multiples réponses, solutions et actions, tant au niveau des institutions, des entreprises que des citoyens.

France Télévisions, qui mobilise régulièrement ses antennes autour des enjeux environnementaux et de la nécessité impérieuse de préserver notre planète, sa biodiversité et ses ressources, propose prochainement sur France 2 Aux arbres citoyens !, une émission événement en direct présentée par Léa Salamé et Hugo Clément.



Une grande soirée de service public, en partenariat avec France Inter, pour comprendre les causes du dérèglement climatique, mettre en lumière et en œuvre des solutions nombreuses et concrètes pour y faire face, en agissant notamment pour la régénération de nos forêts et de leur biodiversité, partout en France. Après les feux ravageurs qui ont touché plusieurs régions, nos forêts ont besoin d’aide. Leurs existences séculaires nous rappellent nos conditions d’humains et d’habitants de la Terre. Notre présent et notre futur sont liés à leur destin. En association avec France Nature Environnement, Aux arbres citoyens ! permettra à chacun d’agir, de choisir de soutenir différents projets évalués par des experts, en répondant à des appels aux dons.

En amont et en accompagnement de cette opération spéciale inédite, l’ensemble de nos antennes, nos rédactions, nos programmes, sur tous nos territoires, en régions et en Outre-mer, nos plateformes, nos réseaux sociaux se mobiliseront pour multiplier les offres éditoriales et conversations avec les publics de toutes générations autour des problématiques environnementales et des changements climatiques. Une thématique en résonance avec la prochaine COP 27 qui se tiendra à Charm el-Cheikh.

En phase avec les préoccupations des Français et sa raison d’être de grand média de service public, France Télévisions est, plus que jamais, engagé dans une démarche écoresponsable dans ses activités de production comme dans sa stratégie d’entreprise.

« Aux arbres citoyens ! », extrait de l’émission du 8 novembre

