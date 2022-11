La France a un incroyable talent du 8 novembre : 4ème soirée d’auditions sur M6

5 ( 1 )

La France a un incroyable talent du 8 novembre – Ce soir et comme chaque mardi, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 de La France a un incroyable talent avec une quatrième soirée d’auditions. Après 3 semaines de compétition, les golden-buzzers diminuent mais pas les exigences du jury qui voit bientôt poindre les délibérations pour les demi-finales. Ce soir, une 4e vague d’artistes s’apprête à se présenter sur scène, prêts à tout pour montrer, en 2 minutes chrono, qu’ils ont l’étoffe d’un incroyable talent.







A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







La France a un incroyable talent du 8 novembre – le programme de la 4ème soirée d’auditions

Sacred Riana : Sacred Riana vient terroriser la France après des passages remarqués aux États-Unis, en Angleterre et en Asie. Un dernier continent sur lequel son univers a d’ailleurs conquis le public qui l’a élue grande gagnante d’Asia Got Talent 2020. Magicienne, illusionniste et surtout carrément flippante, Sacred Riana n’est pas sans rappeler un certain Klek Entos, qui avait marqué la saison 15 de son univers digne des plus grands films d’épouvante. Connaitra-t-elle le même succès ?

Angie : Amoureuse du chant depuis toujours, Angie a renoncé à son rêve de petite fille à 19 ans à la suite d’un grave accident de la route qui l’a laissée tétraplégique. Une terrible épreuve dont elle a mis 7 ans à se relever, jusqu’à sa rencontre salvatrice avec son désormais mari Erik. Aujourd’hui chanteuse professionnelle, c’est accompagnée sur scène par celui qui lui a redonné goût à la vie qu’elle se présente pour tenter d’impressionner notre Jury. Une formidable leçon de courage et de résilience.



Karina : Âgée de 10 ans à peine, Karina a fui la guerre en Ukraine avec ses parents pour venir se réfugier en France il y a 5 mois. Surprenante danseuse pour son âge, elle s’apprête à présenter un numéro qu’elle a elle-même créé. Un solo éblouissant dédié à sa famille et ses amis restés sur place. La France a un incroyable Talent lui permettra-t-elle de réaliser ses rêves ?

Et enfin, la compagnie Circus Baobab. Originaires de Guinée-Conakry, ces 13 acrobates âgés de 20 à 33 ans viennent nous proposer un cocktail explosif de cirque aérien aux influences africaines. Une performance unique dont l’apprentissage a débuté dans la rue, bien loin de la foule et des lumières des plateaux de télévision. Avec 100 000 euros, nos circassiens rêvent de construire une école de cirque pour permettre aux générations futures de suivre leurs pas. Le Jury leur permettra-t-il de s’en rapprocher ?

La France a un incroyable talent du 8 novembre – extrait vidéo

Forte de son vécu, Angie a su trouver la force de chanter un titre de Daniel Balavoine et a ému le public et le jury de la France a un incroyable talent.

