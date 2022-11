C à vous du 29 novembre 2022 : invités et sommaire

5 ( 2 )

C à vous du 29 novembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous pour propose un nouveau numéro inédit du magazine « C à vous » aujourd’hui. Quels sont les invités et le sommaire ce mardi soir ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 29 novembre : le sommaire

🔵 Guerre en Ukraine : l’hiver est de plus en plus rude pour la population, face aux coupures d’électricité, aux pénuries et à la menace des bombardements. Décryptage avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter, ancien correspondant de guerre

🔵 Pour la première fois, une victime de violences sexuelles obtient la condamnation de son agresseur malgré la prescription des faits : Jérémy Garamond et son avocat, Maître Olivier Pardo, racontent leur combat

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 de Matt Belliard : Face au coût de l’énergie, les bouchers-charcutiers manifestent aujourd’hui à Paris. On en parle avec Véronique Langlais, présidente du Syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l’Académie de la viande

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Panayotis Pascot, pour son spectacle “Presque”

🔵 🎬 Dans la cuisine de C à vous : Gilles Lellouche, Jean-Pascal Zadi, Adèle Exarchopoulos et Anaïs Demoustier pour le film “Fumer fait tousser”, réalisé par Quentin Dupieux, en salle le 30 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 29 novembre 2022 à 19h sur France 5.



