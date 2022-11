Coupe du Monde 2022 : suivre Pays de Galles / Angleterre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 2 )

Coupe du Monde 2022, Pays de Galles / Angleterre en direct, live et streaming ce mardi 29 novembre 2022 – Suite et fin du jour 10 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce mardi soir. Dans le groupe B, le Pays de Galles et l’Angleterre s’affrontent.







Publicité





A suivre à partir de 19h50 sur TF1 et beIN Sports, coup d’envoi à 20h.







Publicité





Le match se déroulera en direct du Ahmad Bin Ali Stadium, à Ahmad Bin Ali Stadium. L’Angleterre (4 points) fait la course en tête tandis que le Pays de Galles (1 point) est dos au mur. Ce 104ème duel entre voisins fait donc l’objet d’un enjeu inédit : une place en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Et un seul point suffirait aux Anglais pour se qualifier !

Pays de Galles / Angleterre, composition des équipes

Angleterre : Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Sterling, Kane, Foden



Publicité





Pays de Galles : Ward, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ramsey, Allen, Roberts, Ampadu, Moore, Bale

Pays de Galles / Angleterre en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 ou sur beIN Sports dès 19h50. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Pays de Galles / Angleterre, match de la 10ème journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce mardi 29 novembre 2022.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note