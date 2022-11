Coupe du Monde 2022 : suivre Arabie Saoudite / Mexique en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Coupe du Monde 2022, Arabie Saoudite / Mexique en direct, live et streaming ce mercredi 30 novembre 2022 – Suite et fin du jour 11 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce mercredi soir. Dans le groupe C, l’Arabie Saoudite et le Mexique s’affrontent.







Publicité





A suivre à partir de 19h50 sur beIN Sports, coup d’envoi à 20h.







Publicité





Le match se déroulera en direct du Ahmad Bin Ali Stadium, à Al Daayen. L’Arabie Saoudite va tenter d’alller chercher une deuxième victoire, après sa défaite face à la Pologne. De son côté, le Mexique tentera tout pour prendre ses trois premiers points.

Arabie Saoudite / Mexique, composition des équipes

Arabie Saoudite : Mohammed Alowais, Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Mohammed Alburayk, Mohamed Kanno, Feras Albrikan, Nawaf Alabid, Sami Alnaji, Salem Aldawsari, Saleh Alshehri.



Publicité





Mexique : Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez, Hirving Lozano, Alexis Vega.

Arabie Saoudite / Mexique en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 19h50. Coup d’envoi de la rencontre à 20h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Arabie Saoudite / Mexique, match de la 11ème journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce mercredi 30 novembre 2022.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note