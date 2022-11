Coupe du Monde 2022 : suivre Argentine / Arabie Saoudite en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 6 )

Coupe du Monde 2022, Argentine / Arabie Saoudite en direct, live et streaming ce mardi 22 novembre 2022 – Jour 3 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ce mardi. Après les victoires de l’Angleterre et des Pays-Bas hier, place ce matin au premier match du groupe C entre l’Argentine et l’Arabie Saoudite.







A suivre ce matin à partir de 10h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 11h.







Le match se déroulera en direct du Lusail Stadium, à Al Daayen. L’Argentine portée par Lionel Messi, qui dispute sa cinquième Coupe du Monde, est clairement favorite de ce match et du groupe C.

« Ce sera très certainement ma dernière Coupe du Monde et donc ma dernière possibilité de réaliser le grand rêve que nous avons tous. Espérons que nous continuerons à faire ce que nous avons fait récemment avec ce groupe. Il faut continuer à grandir match par match » a déclaré Lionel Messi en conférence de presse.



Argentine / Arabie Saoudite – Composition des équipes

Argentine (composition probable) : Martinez – Otamendi, Tagliafico, Romero, Molina – Paredes, De Paul, Gomez – Messi, Di Maria, Martinez

Arabie saoudite (composition probable) : Al-Owais – Al-Shahrani, Al-Bulaihi, Abdulhamid, Al-Amri – Al-Dawsari, Kanno, Al-Faraj, Al-Malki – Al-Shehri, Al-Buraikan

Argentine / Arabie Saoudite en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 10h45. Coup d’envoi de la rencontre à 11h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Argentine / Arabie Saoudite, match de la troisième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce mardi 22 novembre 2022.

