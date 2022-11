Ici tout commence du 22 novembre : Greg et Eliott, la rupture ? (résumé + vidéo épisode 536)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 22 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 536 – Greg et Eliott sont-ils arrivés à la dispute de trop dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ces deux là ne semblent plus se comprendre en ce moment et ce soir, Eliott propose à Greg de faire un break… Mais pour l’instant, c’est juste un break en cuisine !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 novembre – résumé de l’épisode 536

Greg et Eliott traversent une mauvaise passe. En cuisine, ils se déchirent plus qu’ils ne se complètent… Greg doit faire un travail sur lui-même s’il ne veut pas risquer de perdre son petit-ami. De son côté, Louis appréhende son retour en tant que professeur après l’épisode “Paradise”.

Greg a une mauvaise surprise. Vic reçoit un coup de pouce d’un ami / ennemi. Et en cuisine, c’est la douche froide pour Louis : Teyssier l’humilie devant ses élèves !



Ici tout commence du 22 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

