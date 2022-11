Coupe du Monde 2022 : suivre Uruguay / Corée du Sud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 8 )

Coupe du Monde 2022, Uruguay / Corée du Sud en direct, live et streaming ce jeudi 24 novembre 2022 – Le jour 5 de la la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se poursuit ce jeudi après-midi. Pour le premier match du groupe H, entrée en compétition de l’Uruguay et de la République de Corée.







Publicité





A suivre ce matin à partir de 13h45 sur beIN Sports, coup d’envoi à 14h.







Publicité





Le match se déroulera en direct du Education City Stadium, à Doha. L’Uruguay et la République de Corée lancent les débats dans le Groupe H de la Coupe du Monde. Les Coréens veulent prendre leur revanche après leur élimination par les Uruguayens en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, et se mettre sur les rails de la qualification pour le deuxième tour, qui leur a échappé au Brésil en 2014 et en Russie en 2018.

Uruguay / Corée du Sud – Composition des équipes

Uruguay : Sergio Rochet – Guillermo Varela, Diego Godin, Jose Gimenez, Mathias Olivera – Rodrigo Bentancur, Matias Vecino, Federico Valverde – Giorgian De Arrascaeta, Luis Suarez, Darwin Nunez



Publicité





République de Corée : Kim Seunggyu – Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Kim Minjae, Kim Jinsu – Jung WooYoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung – Hwang Heechan, Son Heungmin, Hwang Uijo

Uruguay / Corée du Sud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 13h45. Coup d’envoi de la rencontre à 14h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Uruguay / Corée du Sud, match de la cinquième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, à suivre ce jeudi 24 novembre 2022.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note