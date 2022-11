Danse avec les Stars : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 11 novembre)

5 ( 8 )

Danse avec les Stars, résumé de la finale de DALS du 11 novembre – C’est parti pour la grande finale de la saison 12 de « Danse avec les Stars ». Ils ne sont plus que trois couples finalistes : Carla Lazzari et Pierre Mauduy, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, ainsi que Billy Crawford et Fauve Hautot.







Tous les couples de la saison sont de retour pour l’occasion alors que Camille Combal accueille une nouvelle fois le jury : Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot, et Bilal Hassani.

Billy Crawford et Fauve Hautot ouvrent cette finale. Durant la semaine, Chris Marques est venu lui donner de derniers conseils. Il est surmotivé. Ils dansent un freestyle sur un titre de Michael Jackson. Tout le jury est debout et ils reçoivent une ovation du public en plateau ! Il voit ensuite des messages de soutien de Nikos, Matt Pokora, Tayc, ainsi que son papa et ses amis aux Philippines. Il est très ému des mots de son père. Marie-Agnès parle d’une prestation « extraordinaire », elle les félicite. François les félicite, il affirme que c’était fabuleux mais ne l’a pas trouvé au max de son énergie. Chris n’est pas d’accord, il a vu « l’une des meilleures performances de l’histoire de Danse avec les Stars ».

Les notes de Billy : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 10, et François 9. Total 39pts.



Stéphane Legar et Calisson Goasdoué enchaine. Ils voient d’abord les messages de soutien de Keen’V, Amir, des amis et sa famille. Cette semaine, Marie-Agnès est venue le conseiller. Ils dansent eux aussi un freestyle. Chris est ravi, il annonce que c’était sa meilleure danse de la saison. Il a trouvé ça dingue. Marie-Agnè a surkiffé, elle a trouvé ça sublime. François a trouvé ça superbe mais fait encore quelques reproches. Et Bilal a adoré !

Les notes de Stéphane : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 9, et François 9. Total 38pts. Ils vont donc en hot-seat, Billy et Fauve sont déjà qualifiés pour la suite et certains de faire partie des 2 derniers finalistes.

Place à Carla Lazzari et Pierre Mauduy, qui ont pu compter sur Chris durant la semaine. Ils dansent un pasodoble. Carla reçoit ensuite des messages de soutien de Mosimann, Patrick Fiori, Natasha St Pierre, Alizée, Valentina et Barbara Pravi. Chris parle d’une finaliste de dingue, il affirme que c’était un incroyable paso. Bilal souligne la difficulté technique et affirme que c’était magique.

Les notes de Carla : Bilal 10, Marie-Agnès 10, Chris 9, et François 10. Total 39pts. Ils sont à égalité avec Billy ! Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sont donc éliminés.

22h15 : les votes sont ouverts entre Billy Crawford et Carla Lazzari. L’un des deux derniers finalistes sera sacré grand gagnant en fin d’émission.

Billy Crawford et Fauve Hautot dansent un jive. Chris est ravi et François parle d’une prestation extraordinaire. Pas de note, seul le public décide maintenant.

Carla Lazzari et Pierre Mauduy enchainent avec un freestyle. Marie-Agnès les félicite, elle a trouvé leur danse sublime et salue sa progression.

Le jury doit faire un choix consultatif entre les danses de Billy et Carla : Bilal choisit Billy, Marie-Agnès choisit Billy, Chris hésite mais choisit Carla, et François pour Carla.

Dernière danse de Billy Crawford et Fauve Hautot, ils doivent redanser le contemporain sur « L’enfer » de Stromaé. Billy termine en larmes ! Il avoue que tout le monde va lui manquer. Il remercie tout le monde.

Et enfin dernière danse de Carla Lazzari et Pierre Mauduy, qui refont leur contemporain.

Nouvel avis consultatif : Bilal va vers Carla, Marie-Agnès vers Billy, Chris vers Billy, et enfin François choisit Billy également.

Danse avec les Stars, et le couple gagnant est…

23h28 : arrivée de l’huissier de justice. Camille Combal ouvre l’enveloppe aux côtés de Tayc, gagnant de l’an dernier. Et le couple gagnant de la saison 12 de Danse avec les Stars est… Billy Crawford et Fauve Hautot avec 53,5% des votes du public !

