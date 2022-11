Demain nous appartient du 3 novembre : Martin mis à pied (résumé + vidéo épisode 1309 en avance)

5 ( 8 )

Demain nous appartient du 3 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1309 de DNA – Rien ne va plus pour Martin ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, alors que ses collègues ont découvert un trou dans son emploi du temps au moment de l’agression de Delphine Laborde, Martin est soupçonné ! Il arrive au commissariat, où on lui annonce qu’il est mis à pied jusqu’à nouvel ordre.







Demain nous appartient du 3 novembre – résumé de l’épisode 1309

Au commissariat, Martin se fait dévisager. Aurore et Lisa le prennent à part pour l’interroger au sujet de l’agression de Delphine Laborde. L’emploi du temps de Martin est vide pile au moment des faits. Lisa demande à Martin de ne plus mettre les pieds au commissariat avant qu’il soit innocenté.

Entre Sébastien et Martin, le ton monte. Aurore relève un détail omis par les enquêteurs. Anna craint pour l’avenir de son couple. Les planètes s’alignent pour Roxane.



Demain nous appartient du 3 novembre – vidéo extrait de l’épisode

