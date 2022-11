Ici tout commence du 3 novembre : Laetitia tente d’éloigner Kelly (résumé + vidéo épisode 523)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 3 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 523 – Ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence », Billie étonne ses amies tandis que pendant ce temps là, Laetitia tente d’éloigner Kelly de l’institut. Mais la jeune femme découvre que son père biologique est sur le point de débarquer…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 3 novembre – résumé de l’épisode 523

A l’Institut Auguste Armand, Laetitia motive Kelly à postuler dans un restaurant dans les Cévennes. Kelly ne comprend pas la nouvelle lubie de sa mère. Mais, au détour d’une conversation avec Enzo, Kelly découvre que son père biologique, Thomas Lacroix, vient bientôt animer un atelier au Double A. Tout de suite, elle fait le rapprochement avec la proposition de stage de sa mère…

Samia et Vic découvrent que Billie est inscrite sur l’application « Paradise » sur laquelle elle fait des photos et vidéos. Les filles ne comprennent pas le choix de Billie. Mais, elle explique que ça lui permet de s’assumer et d’accepter son corps…

Au restaurant éphémère, Charlène est aux petits soins avec son fiancé Louis. En cuisine, la guerre des brigades bat son plein. De son côté, Antoine est prêt à faire entrer le loup dans la bergerie.



Ici tout commence du 3 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

