Demain nous appartient du 7 novembre : Aurore prête à dénoncer Brigitte (résumé + vidéo épisode 1311 en avance)

5 ( 8 )

Demain nous appartient du 7 novembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1311 de DNA – Aurore est sur le point de dénoncer Brigitte ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, alors que la mère de William refuse de faire le test adn et que William choisit de protéger sa mère, Aurore le prévient qu’elle va devoir la dénoncer… Il lui met la pression : il ne lui pardonnera jamais si elle dénonce sa mère !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI :

Demain nous appartient spoilers : le faux témoignage de William, Karim face à son frère, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 novembre)







Publicité





Demain nous appartient du 7 novembre – résumé de l’épisode 1311

A Sète, William est au plus mal. Il doit convaincre sa mère de passer un test ADN dans le cadre de la mort de Delphine Laborde. Mais, il est contre cet examen… A-t-il peur du résultat ? Aurore se retrouve dans une position inconfortable entre son mari et sa conscience professionnelle… Elle doit prendre une décision lourde de conséquences.

Martin et Lisa font équipe pour découvrir la vérité. Georges veut donner une bonne leçon à Mona. Et la mauvaise blague de Benjamin ne passe pas.



Publicité





Demain nous appartient du 7 novembre – vidéo extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note