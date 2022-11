Star Academy : des évaluations sous le signe de l’improvisation cette semaine

5 ( 4 )

Star Academy, évaluations, nominations et éliminations semaine 4 – Quatrième semaine au château pour les huit élèves encore en compétition dans la Star Academy. Les évaluations auront lieu demain matin et cette semaine, elles sont placées sous le signe de l’improvisation !







En effet, après une semaine spéciale duo et les éliminations de Carla et Paola, l’aventure redevient personnelle et il n’y aura pas de révisions pour les évaluations de ce mardi.







Star Academy, les élèves vont tirer au sort leurs chansons

Pour ces évaluations, les élèves vont tirer une chanson au sort une heure avant le début des évaluations ! Ils devront ensuite choisir entre une impro en danse ou une impro en théâtre.

Sachant que la finale aura lieu à la fin du mois, il devrait encore y avoir 4 nominés et 2 éliminés cette semaine.



Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.

