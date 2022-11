Ici tout commence du 7 novembre : Billie veut découvrir qui est Mad Man (résumé + vidéo épisode 525)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 7 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 525 – Teyssier s’inquiète des projets de Ferigno ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, il confie à Constance qu’il est convaincu que Ferigno a un plan et que ce n’est pas pour rien s’il a accepté de financer les nouvelles cuisines et qu’il a demandé à intégrer le conseil d’administration de l’institut…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 7 novembre – résumé de l’épisode 525

A l’Institut Auguste Armand, Billie découvre que Mad Man le garçon avec qui elle échange, est également à l’école. Elle panique car elle ne connaît pas ses intentions… Samia et Vic tentent de la rassurer. Samia propose de l’aider à chercher à découvrir de qui il s’agit !

De leur côté, Charlène et Louis sont sur la voie de la réconciliation ! Du côté de Greg et Eliott, c’est deux salles, deux ambiances. Chez Clotilde, Jérémy prêche le faux pour savoir le vrai.



Ici tout commence du 7 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

