Demain nous appartient spoiler : Emma et Alex, le bisou ! (vidéo épisode à l’avance)

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode 1320 – C’est demain qu’aura lieu la soirée caritative dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et au cours de cette soirée, Emma va décider de déclarer son amour à Alex !







Un moment très gênant pour Alex, qui ne s’y attendait pas du tout. Et Emma va carrément l’embrasser…







La soirée caritative de Sète est pleine de rebondissements. C’est au tour d’Emma de se lancer et de révéler son secret à Alex. Elle lui déclare sa flamme et lui avoue toute la vérité. Mais Alex n’a pas la réaction escomptée et un invité de la soirée les surprend au moment où Emma l’embrasse !…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 18 novembre : Emma embrasse Alex

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

