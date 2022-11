Demain nous appartient spoiler : Audrey brise le coeur de Damien (vidéo épisode du 18 novembre)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance de l’épisode 1320 – Damien va se lancer et faire sa demande à Audrey dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va la demander en mariage !







Publicité





En plein marché de Noël de Sète, alors que tout va pour le mieux, Damien se met à genou et sort sa bague… Mais la réaction d’Audrey va lui briser le coeur !







Publicité





Damien y pense depuis maintenant un moment et ne trouve jamais le bon moment pour se lancer. Mais là, ça y est ! Il prend son courage et deux mains et décide de demander Audrey en mariage lors d’une promenade sur le marché de Noël de Sète. Audrey semble sous le choc et on peut dire que ça ne lui fait pas plaisir… Elle dit à Damien qu’elle ne peut pas et prend la fuite !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Samuel et Victoire, la rupture ? (vidéo épisode du 18 novembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo du 18 novembre : Damien fait sa demande en mariage

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note