Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 17 novembre

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 17 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mercredi au château.







Les élèves se réveillent en ce jour d’annonce des nominations. Louis est toujours malade, sa voix n’est toujours pas remise. Il rêve d’avoir la place en finale mais il ne pense pas que ça sera pour lui ! Et Anisha a mal partout, elle a du mal à se réveiller.

Enola essaie désespérément de réveiller Léa, qui refuse de se lever pour aller en cours de sport… Coach Joe arrive, Tiana est en retard. Il lui fait faire un extra pour compenser ! Anisha arrive encore plus tard, elle explique qu’elle ne peut pas faire le cours sur raison médicale. Mais elle veut y assister. Les élèves donnent tout, quand ils reviennent au château Léa est encore au lit !







Place au cours d’expression scénique, cette fois Léa est présente. Léa confie qu’elle se sent totalement démotivée. Laure essaie de la rebooster. De son côté, Anisha se dit très fatiguée mais motivée.



Michael Goldman arrive pour l’annonce des nominations. C’est Louis qui a remporté les évaluations, il va donc directement en finale ! Anisha, Chris, Enola, Léa et Tiana sont nominés. Louis est en larmes. Le directeur félicite Enola et Tiana, qui sont pas passées loin et ont réussi leurs évaluations.

Michael annonce à Louis qu’il va chanter avec Clara Luciani, Anisha avec Claudio Capeo, Chris avec Vianney, Léa avec Marc Lavoine, Enola avec Patrick Bruel, et Tiana avec Camelia Jordana.

Les élèves vont voir le tableaux des évaluations. Léa n’a que des commentaires négatifs. Et elle est ensuite convoquée dans le bureau du directeur. Joe est venu le voir. Michael lui explique que c’est dans sa tête, les élèves malades assistent au cours et ont réussi leurs évals. Il la recadre gentiment.

Louis appelle sa mère, qui le félicite. Après il pleure dans les bras d’Enola, qui a peur de ne pas être avec lui en finale.

Marlène et Lucie arrivent pour compléter les chansons du prime. Louis va faire un tableau chanté et chorégraphié par Yanis et Marie sur « Born This Way » de Lady Gaga. Louis chantera aussi avec Patrick Bruel sur « Encore une fois ». Et à ce moment là, Patrick débarque au château ! Les élèves sont ravis et chantent avec lui.

Yanis arrive, il reste avec eux pour la répétition de Louis et Patrick Bruel. Yanis emmène ensuite Louis pour répéter le tableau. Louis doit danser avec des talons aiguilles de 10cm, il le prend comme un gros défi.

Enola est négative, elle pense qu’elle va partir samedi. Mais Léa est convaincue qu’elle va rester.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 novembre

