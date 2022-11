Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 16 novembre

4.5 ( 11 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du mercredi 16 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de mardi au château.







C’est le jour des évaluations, les élèves répètent avant que ça commence. Chris ouvre le bal de ces évaluations, il a choisi de chanter « Et dans 150 ans » de Raphael. Il installe ensuite des photos pour raconter sa Star Ac en une minute. Il demande aux professeurs de participer. Les profs sont émus, Yanis a les larmes aux yeux. Laure a trouvé que c’était trop facile, il ne s’est pas mis en danger. Yanis pense qu’il les a endormis. Pierre a été embarqué mais Michael trouve que c’était trop scolaire.

Léa passe ensuite et chante « Bound to You » de Christina Aguilera. Et quand elle raconte sa Star Ac, les profs sont pliés de rire. Yanis en pleure de rire ! Léa pense avoir raté son évaluation. Yanis a trouvé que « c’était vraiment nul » et que c’est pour ça que ça l’a tué de rire. Michael note lui aussi que l’impro était « très peu bossée » et il a été déçu sur la chanson. Il a trouvé qu’il y avait des problèmes de justesse. Adeline confirme pour la justesse mais elle a aimé.







Enola enchaine, elle reprend « My Man » de la comédie musicale Funny Girl. Elle a écrit un superbe texte sur Star Ac. Les élèves sont émus et Léa pense qu’elle a fait un sans faute ! Adeline trouve qu’elle leur a mis une claque, Pierre confirme et il a même été bouleversé. Yanis a trouvé la deuxième partie parfaite. Michael parle d’une évaluation très réussie.



Anisha chante « The show must go on » de Queen. Elle fait ensuite une mise en scène avec des feuilles pour raconter sa Star Ac en musique, sans parler. Les professeurs sont très émus. Yanis a trouvé ça trop facile et il trouve que ça manquait de goût. Laure a trouvé la prestation vocale trop criée. Pierre l’a trouvée trop dans sa bulle et Michael parle lui aussi d’un problème de goût.

C’est au tour de Louis, qui chante « Falling » de Harry Styles. A l’image d’Enola, il a écrit un joli texte sur sa Star Ac. Il fait référence à Enola, elle est émue aux larmes. Adeline ne peut retenir ses larmes également, tout comme Yanis. Adeline a adoré, et Laure a été bouleversée. Yanis trouve que c’est celui qui a fait le plus de progrès.

Tiana est la dernière à passer. Elle demande à commencer par la deuxième partie. Elle a besoin des autres élèves pour raconter sa Star Ac. Elle retrace tout son parcours pour arriver à la Star Ac, puis au château. Elle danse et fait une sorte de clip. Yanis trouve que c’est génial ! Elle chante ensuite « Vole » de Céline Dion. Yanis a adoré son évaluation, Michael a été impressionné et ému. Laure a trouvé qu’elle décollait.

Les profs vont débriefer ces évaluations, Enola pense qu’ils sont tous fait du bon travail. Et surprise, Kev Adams arrive au château ! Il leur fait une masterclass. Les élèves sont ravis de ce moment avec lui.

Léa se couche en annonçant déjà qu’il va se faire une grasse mat, elle ne compte pas aller en cours de sport !

Connexion avec le château. Michael Goldman annonce qu’un élève est qualifié direct pour la finale : c’est Louis ! Tous les autres sont donc nommés cette semaine.

