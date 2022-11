Demain nous appartient spoilers : William entre la vie et la mort, un meurtre, les détails sur la reprise !

5 ( 6 )

Demain nous appartient spoilers infos à l’avance – Après la Coupe du Monde de foot, votre série quotidienne « Demain nous appartient » sera de retour le lundi 19 décembre. Et on peut dire que c’est du lourd qui vous attend pour la reprise de votre feuilleton ! Alors qu’un meurtre mystérieux a eu lieu, tout le monde est suspect… Que s’est-il réellement passé au château lors de la soirée caritative ? Pourquoi les invités se sont-ils tous évanouis les uns après les autres ? Qu’est-il arrivé à William après sa chute impressionnante ?







Demain nous appartient spoilers : Lisa retrouve un corps sans vie

Très vite, la police présente sur place va prendre les choses en main. William est évacué vers l’hôpital en urgence avec Aurore et Manon. Les deux sont très inquiètes alors que le médecin venait d’annoncer à Aurore son intention de divorcer quelques instants avant sa chute…

Alors que les enquêteurs commencent à interroger les gens encore présents au château, Lisa arrive avec une terrible nouvelle : un corps sans vie vient d’être retrouvé dans le salon de musique ! Tous sont bouleversés par cette nouvelle. C’est une enquête très serrée qui commence et la tension monte rapidement entre les invités qui veulent quitter le château et rentrer chez eux…

Et c’est vers Alex que les soupçons se dirigent… il n’était pas avec Chloé quand il a perdu connaissance, son alibi ne tient pas. Et très vite les enquêteurs découvrent qu’il poursuivait la mystérieuse personne qui avait surpris la jeune Emma en train d’essayer de l’embrasser. Mais cette enquête réserve de nombreuses surprises… jusqu’à sa résolution qui promet de nouveaux rebondissements !



Ces nouveaux épisodes reviendront également sur l’avenir du couple d’Audrey et Damien et sur le possible rapprochement entre Victoire et Georges… Et dans quelques semaines, c’est le crash d’un avion sur la plage qui va bouleverser la vie de nos sétois…

Ne manquez pas le retour de DEMAIN NOUS APPARTIENT dès le lundi 19 décembre à 19h10 sur TF1.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

