« Familles nombreuses : la vie en XXL » : vos épisodes inédits ce 29 novembre (extrait vidéo)

« Familles nombreuses : la vie en XXL » du 29 novembre, résumé extrait de la nouvelle saison – Après le lancement de la saison 6 de « Familles nombreuses : la vie en XXL » hier sur TF1, la diffusion se poursuit ce mardi 29 novembre avec deux nouveaux épisodes inédits à la suite.







Deux épisodes inédits à découvrir dès 17h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Familles nombreuses : la vie en XXL – saison 6 épisodes 3 et 4 du 29 novembre

Ce soir c’est soirée « Welcome to the Jungle », alors Astrid met le paquet ! Astrid se fait mettre un beau tatoo dans le cou avant de s’attaquer à la guitare électrique. Les enfants adorent.

Quelle audience pour le retour sur TF1 ?

Hier soir, « Famille Nombreuses » a repris la case horaire de la quotidienne de la Star Academy. Quelle audience pour ce retour du programme ? Le premier épisode inédit de la saison 6 a réuni 2,03 million de téléspectateur (9,7% de pda) et le deuxième 1,35 million (10,5% de pda). C’est bien moins que la Star Ac mais ça reste correct.

