Echappées Belles du 19 novembre : ce soir direction Féroé et la Sicile sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 19 novembre 2022 – C’est un nouvel inédit du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, « Féroé, l’archipel spectaculaire », suivi de la rediffusion « Week-end en Sicile ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 19 novembre, à 20h55 – inédit « Féroé, l’archipel spectaculaire »

Jérôme part à la rencontre de ces descendants des Vikings au fort caractère. Les Féroïens, fiers habitants du bout du monde, ont leur propre langue, et leur propre monnaie.

Attachés à leurs traditions et conscients qu’ils doivent protéger leur terre, ils sont soumis à la rudesse d’un territoire intransigeant dont les paysages sont spectaculaires. Chacun le dit : « Ici, c’est la terre du peut-être » !

Les Féroïens – Vikings des temps modernes – forment un peuple soudé et fort, qui a développé une certaine résistance face à la météo capricieuse, mais aussi une grande adaptabilité.

Durant son périple dans ces îles à la beauté rude et sauvage, Jérôme ira à la découverte des secrets des sublimes terres des Féroé, que la brume et le vent viennent enrober de mystère.

Comment les habitants de ces îles s’adaptent-ils à la rudesse de leur environnement, et réussissent-ils à en faire un atout ?

Comment font-ils pour conjuguer des traditions très enracinées et les enjeux environnementaux qui forcément impactent aussi leur quotidien ?



Les reportages : Se déplacer aux Féroé / Vivre isolé / La cuisine des îles Féroé / « Kappróður » Le sport national / L’île aux moutons / Portrait, le « voleur d’œufs »

Echappées Belles du 19 novembre à 22h25 – « Week-end en Sicile »

À moins de 5 heures d’avion de Paris, la Sicile est l’endroit à découvrir le temps d’un week-end. Les Siciliens ne manqueront pas de vous confirmer le caractère ensoleillé de l’île : terre de fiertés, de traditions et d’histoires légendaires, elle est le rendez-vous incontournable en Europe pour goûter à l’ensemble des plaisirs méditerranéens.

Tiga débute son tour de l’île à Syracuse, ancienne cité grecque qui a inspiré bien d’artistes qui s’y sont rendus…

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 19 novembre 2022 dès 20h55 sur France 5

