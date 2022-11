Europa League : suivre Rennes / AEK Larnaca en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 11 )

UEFA Europa League – Rennes / AEK Larnaca en direct, live et streaming, c’est ce soir sur W9. Après la Ligue des Champions, place aujourd’hui à la 6ème journée et dernière journée de phase de groupes de l’UEFA Europa League ce jeudi soir. Rennes reçoit l’AEK Larnaca au Roazhon Park.







A suivre dès 20h50 sur W9, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Retrouvez la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa, avec le Stade Rennais qui recevra l’AEK Larnaca. Jeudi 8 septembre, lors de ses débuts en Ligue Europa, Rennes s’était imposé face au club chypriote de l’AEK Larnaca en arrachant la victoire dans le temps additionnel (2-1). Pour cette sixième journée, les Bretons défieront de nouveau, au Roazhon Park, les Chypriotes et auront pour seul objectif la victoire afin de se qualifier pour la suite de la compétition.

Suivez cette confrontation entre les joueurs de Bruno Génésio et ceux de José Luis Oltra.

Rennes / AEK Larnaca en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur W9 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00, match commenté par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri.



Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Rennes / AEK Larnaca, 6ème journée de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir dès 20h50 sur W9.

