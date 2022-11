« Familles nombreuses : la vie en XXL » : nouvelle saison dès ce 28 novembre (extrait vidéo)

4.5 ( 8 )

« Familles nombreuses : la vie en XXL » du 28 novembre, résumé extrait de la nouvelle saison – La nouvelle saison de « Familles nombreuses : la vie en XXL » débute ce lundi 28 novembre 2022 sur TF1. Il s’agit de la 6ème saison, à découvrir dès ce soir avec le retour de vos familles préférées.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 17h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Familles nombreuses : la vie en XXL – présentation

La famille Bambara est de retour ! Rofrane, Nasser et les quadruplés sont en pleine forme et se préparent pour une sortie à la plage. Découvrez la famille Hämmerli ! Aïda et Émile sont les parents de Méline, Roxane, Karine, Warren et bientôt un petit bébé rejoindra la famille. Ils sont ensemble depuis 12 ans et se sont mariés en 2014. Retrouvez la famille Colas. Delphine et Olivier. Ils sont les parents de Selena, Gabriel, Paul Louise et Alba. Ils sont une famille nombreuse et recomposée. Ils vont vivre une vraie transition avec le départ de Selena pour étudier aux États-Unis. Une nouvelle famille rejoint l’aventure ! Céline et Ludovic les parents de Zoé, Jordan, Lola, Alicia, Clara, Nolan, Liam, Joy et Mila. Laëtitia Provenchère est de retour ! Avec Nolan, Emmy, Noëlya et Lyna.

« Familles nombreuses : la vie en XXL » du 28 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note