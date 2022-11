Star Academy, Anisha : « je ne connaissais pas du tout la Star Academy »

4.5 ( 8 )

C’est Anisha qui est la grande gagnante de la Star Academy 2022. Elle a été sacrée samedi soir et a reçu le fameux trophée des mains de Robbie Williams, le parrain de la saison.







Mais Anisha et la Star Academy, ce n’était pas une évidence ! Anisha s’est confiée dans une interview pour nos confrères d’Ozap et elle a expliqué qu’elle ne connaissait pas du tout le programme ni le château.







« Des casteurs m’ont repéré un soir où je chantais dans une scène ouverte. Ils m’ont demandé si je voulais faire les castings de l’émission. Je ne connaissais pas du tout la Star Academy. Je ne comprenais pas, c’était du chinois pour moi. » a avoué Anisha, qui ne s’est donc pas inscrite d’elle-même au casting de la Star Academy 2022.

« On me demandait souvent « comment tu te vois vivre au château ? », et je répondais à chaque fois que je ne savais même pas qu’il y avait un château. Jusqu’au dernier moment, je ne savais pas si j’allais oser me lancer dans cette aventure. » a expliqué la gagnante.



Anisha va maintenant débuter sa carrière et enregistrer son premier album. Son premier single « De là-haut », écrit par Camélia Jordana, Vitaa et Renaud Rebillaud, devrait sortir dans les prochains jours.

