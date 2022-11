Jessica Thivenin : sa fille Leewane hospitalisée d’urgence !

5 ( 8 )

Encore une épreuve pour Jessica Thivenin. Après tous les problèmes de santé de son fils Maylone, hospitalisé à plusieurs reprises lors de ses premiers mois de vie, c’est sa fille Leewane qui a été hospitalisée d’urgence cette semaine. La petite fille, qui a un an, est en détresse respiratoire et a été placée sous assistance respiratoire.







Publicité





Jessica Thivenin a utilisé son compte du réseau social Instagram pour partager la mauvaise nouvelle et expliquer ce qui se passe.







Publicité





La petite fille souffre d’une grippe depuis une semaine et son état s’est dégradé dans la journée de lundi, à tel point que Jessica et Thibault sont allés aux urgences.

« Elle ne mangeait plus rien de solide, elle ne mangeait quasiment plus. Vendredi soir j’étais déjà allée aux urgences. (…) Mais hier elle a vomi, sa tête c’est moi qui la tenais parce qu’elle tenait plus, elle s’endormait. Elle avait 40.3 de fièvre » a expliqué Jessica Thivenin.



Publicité





« Elle a une grippe foudroyante, et du coup elle a du mal à respirer. Elle était en détresse respiratoire. Je l’ai emmenée à l’hôpital et aux urgences ils m’ont dit ‘on la garde’. Elle est sous oxygène » a-t-elle poursuivi.

Jessica garde le sourire malgré tout et reste positive : « ça va aller ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note