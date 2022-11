Ici tout commence du 10 novembre : Charlène confronte Louis (résumé + vidéo épisode 528)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 10 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 528 – Charlène doute de Louis et le confronte ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Elle lui pose des questions et lui demande s’il y a un problème entre eux… Elle se dit prête à tout entendre mais Louis lui assure que tout va bien !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 10 novembre – résumé de l’épisode 528

Au Double A, Louis a eu un comportement déplacé avec les étudiants. Charlène s’inquiète pour sa relation amoureuse, elle doute… Claire Guinot et sa brigade sont aux fourneaux, ils n’ont plus qu’une journée pour se préparer au menu des 30 ans. Louis est de plus en plus étrange avec Billie.

A L’institut, Charlène fait une bouleversante découverte. En module de master, Salomé est aimable comme une porte de prison. Au Double A, Tom a un coup de foudre.



Ici tout commence du 10 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

