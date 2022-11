Ici tout commence du 28 novembre : Eliott recadre Jude (résumé + vidéo épisode 539)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 28 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 539 – Eliott recadre Jude ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que les évaluations commencent, Eliott n’a pas apprécié que Jude essaie de l’embrasser et il le recadre.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 28 novembre – résumé de l’épisode 539

En cuisine, Hortense tente d’apaiser les choses en parlant avec Greg. Eliott, de son côté, en veut à Jude… Il a tenté de l’embrasser. Mais, pour Eliott, tout est clair, il aime Greg ! Il n’arrive pas à lui mentir… Va-t-il tout lui avouer au sujet du baiser ?

C’est un coup de théâtre pour Greg : les nouvelles déconcertantes s’enchaînent. Entre distance et attraction, Thomas et Salomé ne savent plus sur quel pied danser. Tension chez Clotilde : Vic et Jérémy tentent le plan de la dernière chance.



Ici tout commence du 28 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

