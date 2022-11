Ici tout commence du 9 novembre : Louis perd le contrôle (résumé + vidéo épisode 527)

5 ( 7 )

Ici tout commence du 9 novembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 527 – Louis perd le contrôle ce soir dans les cuisines de l’institut de « Ici tout commence ». Alors qu’il sait maintenant que c’est Billie qui se cachait derrière le pseudo Flow, il s’en prend à elle injustement et choque tout le reste de sa brigade…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 9 novembre – résumé de l’épisode 527

Au Double A, Louis est sur les nerfs. Il s’en prend injustement à Billie et choque tout le reste de la brigade ! Pendant ce temps là, Lisandro donne un cours particulier de mixologie à David. Anaïs et Salomé font leur retour à l’Institut… David n’a pas l’air très enjoué par cette arrivée, il est même super froid !

Au restaurant éphémère, Charlène reçoit un drôle de message. Entre Anaïs et David, l’heure de la confrontation a sonné. En cuisine, la bataille fait rage entre Mehdi, Lionel, Greg et Hortense.



Ici tout commence du 9 novembre – vidéo premières minutes de l’épisode

