Ici tout commence spoiler : 2 personnages de retour (vidéo épisode du 9 novembre)

Ici tout commence spoiler – Deux personnages phares vont faire leur grand retour à l’institut la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Il s’agit d’Anaïs et Salomé, de retour après plusieurs semaines d’absence !







Au restaurant du Double A, Lisandro donne un cours particulier de mixologie à David. Quand soudain, deux anciennes élèves font leur arrivée… Et oui, c’est le retour de nos deux best friends préférées : Anaïs et Salomé !!! Etonnamment, David n’a pas l’air très enjoué de retrouver Anaïs…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 527 du 9 novembre, Anaïs et Salomé de retour



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

