Star Academy : résumé et replay de la quotidienne du 4 novembre

5 ( 2 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 4 novembre 2022 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2022. Retour sur la journée de jeudi au château. Les élèves se réveillent tranquillement alors que la journée commence par un cours de théâtre avec Pierre. Encore un cours décalé qui permet aux élèves de se lâcher et démarrer la journée de bonne humeur.







Publicité





Petite pause café et Lucie et Marlène rejoignent les élèves. Ils ont une petite surprise : la découverte du clip de leur hymne ! Ils sont ravis et même émus de le voir. Les élèves apprennent ensuite qui va chanter avec Louise Attaque samedi soir, il s’agit de Stan et Julien !

Place ensuite aux répétitions du prime. Louis est très ému après les images du clip, Lucie le réconforte et lui dit qu’il peut être fier de lui.







Publicité





Tiana et Léa répètent « Quand on a que l’amour », Léa trouve que c’est une catastrophe. Marlène fait ensuite répéter la battle sur « Ma philosophie » aux deux duos nommés. Carla, Paola, Tiana et Léa travaillent ensemble. Léa appelle ensuite son père, qui lui dit de donner plus d’émotion sur sa chanson.



Publicité





Anisha répète « Avant toi » qu’elle va chanter en duo avec Slimane. Lucie lui conseille de mettre tout ce qu’elle a.

Enola et Louis répètent leur tableau avec Yanis, Enola avoue qu’elle a du mal à jouer les femmes fatales. Yanis trouve qu’elle pense trop scolaire, il lui donne des conseils. Elle se confie ensuite à Louis, elle ne plaisait pas aux garçons quand elle était plus jeune et elle n’a pas confiance en elle.

Enola répète pour son porté iconique sur « Dirty Dancing », Julien l’aide et se fait mal au dos. Ils finissent par réussir et sont contents ! Louis essaie aussi, ça finit en fou rire général.

Détente ensuite avec une bataille de mousse à raser pour Carla, Chris et Stan.

A LIRE AUSSI : Star Academy estimations : Léa et Tiana creusent l’écart sur Carla et Paola (SONDAGE)

Sondage Star Academy nominations semaine 3, dites nous quel duo vous voulez voir rester

Quel duo doit rester au château ? Carla et Paola Léa et Tiana Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 3 novembre

Rendez-vous demain à 17h20 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note