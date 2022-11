Ici tout commence spoiler : Teyssier va perdre son poste (vidéo épisode du 23 novembre)

4 ( 4 )

Ici tout commence spoiler – Teyssier va prochainement perdre son poste de directeur dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le comité de direction de l’institut a décidé que la nomination du directeur serait désormais soumise à un vote annuel !







Clotilde, Rose, Antoine et Louis annoncent la nouvelle à Teyssier, qui évidemment le prend très mal.

L’ensemble de l’administration a de plus en plus de mal à supporter le comportement de Teyssier, notamment avec Louis. Tous se mobilisent alors face à Teyssier pour initier un vote qui élira le directeur de l’Institut chaque année. Le vote devrait avoir lieu très bientôt et Teyssier devrait donc être remplacé !



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 537 du 23 novembre, Teyssier va perdre son poste !

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

