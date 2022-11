Ici tout commence spoilers : des nouveaux, Eliott et Greg s’éloignent, Jérémy enquête, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 21 au 25 novembre)

4.6 ( 9 )

Ici tout commence spoilers, découvrez les résumés en avance du 21 au 25 novembre 2022 – On est samedi et vous êtes déjà impatient de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être encore marquée par l’arrivée de nouveaux élèves à l’institut.

En effet, trois élèves de l’école de cuisine de Lille arrivent à l’Institut Auguste Armand après une violente explosion dans leur école. Le chef Teyssier accueille donc Élodie, qui fait son retour avec son petit ami Brice, et Jude, un troisième élève de leur école. Ce dernier se rapproche immédiatement d’Eliott qui lui confie ses problèmes de couple avec Greg. Une rumeur se déclenche et rend Greg fou de jalousie… Mais n’a-t-il pas raison de se méfier de Jude ?

Pendant ce temps là, Louis et Teyssier sont toujours en guerre et que Louis se démène pour le faire virer de son poste de directeur de l’institut. Va-t-il réussir à convaincre Antoine, Rose et Clotilde ?

Elodie fait son retour à l’institut et Jérémy continue d’enquête sur Joachim…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 21 au 25 novembre 2022

Lundi 21 novembre (épisode 535) : Une élève fait son retour à L’institut. De son côté, David s’énerve contre un client. Teyssier met Vic sur un siège éjectable.

Mardi 22 novembre (épisode 536) : Greg a une mauvaise surprise. Vic reçoit un coup de pouce d’un ami / ennemi. En cuisine, c’est la douche froide pour Louis.

Mercredi 123 novembre (épisode 537) : C’est la stupeur pour Eliott, témoin d’une scène choquante. Quand un Teyssier est attaqué, un Teyssier contre-attaque. Au nom de la vérité, Vic et Jérémy sont prêts à tous les coups fourrés.

Jeudi 24 novembre (épisode 538) : La tension monte d’un cran entre Greg et Eliott. Salomé surprend Thomas dans une situation très gênante. De son côté, Clotilde ne sait plus qui croire.

Vendredi 25 novembre : pas d’épisode

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 21 au 25 novembre 2022

