Le Meilleur Pâtissier du 16 novembre : l’épisode 11 ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Le Meilleur Pâtissier du 16 novembre 2022 – Ce soir sur M6, c’est l’épisode 11 de la saison 11 inédite du « Le Meilleur Pâtissier ». Après l’élimination de Vanessa, ce soir nos pâtissiers amateurs vont voyager dans le monde du cinéma puisque le thème de cet épisode, c’est Hollywood et les gâteaux stars.







A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Ce soir, Cyril et Mercotte déroulent le tapis rouge à nos pâtissiers amateurs pour un voyage gourmand au pays des strass et paillettes ! Ils débarquent à Hollywood, haut lieu des gâteaux stars ! À travers des techniques et des épreuves inédites, nos pâtissiers amateurs tenteront de faire vivre le rêve américain au jury, qui sera accompagné pour l’occasion d’une invitée prestigieuse : Christelle Brua. Véritable star de la pâtisserie, ancienne cheffe pâtissière de l’Élysée, elle est élue meilleure pâtissière de restaurant du monde en 2018. Alors, lequel d’entre eux remportera son coup de cœur ? Qui repartira avec le plus célèbre des tabliers bleus ?

Le Meilleur Pâtissier du 16 novembre 2022, la programme de l’épisode 11

Le défi de Cyril : le Succès

Pour débuter cette soirée, nos 6 pâtissiers devront revisiter une star de la pâtisserie : le célèbre Succès ! Et s’ils veulent en avoir, il faudra réaliser un dessert d’exception, moderne et équilibré !



L’épreuve technique : le Hollywood cake

La diva Mercotte challenge nos vedettes de la pâtisserie avec une technique inédite. Ils vont avoir 2 heures pour réaliser une statuette en chocolat, en créant leur propre moule en gélatine à partir d’une simple bouteille en plastique. Elle trônera au-dessus d’un « fault line cake », gâteau star des réseaux sociaux et qui, comme son nom l’indique, comporte une « fausse ligne ».

Enfin, pour la première fois dans l’histoire du concours, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers amateurs devront réaliser le buste de leur idole en gâteau ! Einstein, Michael Jackson, Marilyn Monroe… Quelle est la star qu’ils auraient rêvé, ou rêveraient de rencontrer ? Avec la meilleure cheffe pâtissière de restaurant du monde en 2018 : Christelle Brua. Lequel de nos pâtissiers amateurs aura le privilège d’obtenir son coup de cœur ?

Le Meilleur Pâtissier du 16 novembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !

