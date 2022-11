Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 30 novembre ? Qui va en finale ? (résumé + replay)

5 ( 9 )

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 30 novembre 2022 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de la demi-finale de la saison 11 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !







Et à l’issue de cet épisode spécial enfance, c’est Adelina qui a été éliminée aux portes de la finale.







Pour cette demi-finale, les pâtissiers amateurs sont retournés en enfance au cours de cette soirée placée sous le signe de l’univers des jeux d’enfants. Pour l’épreuve de Cyril, il s’agissait de revisiter un petit biscuit d’enfance en un entremets d’exception C’est Benjamin qui a fait un top sur cette épreuve, et Adelina a fait un flop.

Pour la redoutable épreuve de Mercotte, le gâteau dominos était loin d’être simple. Et encore une fois, c’est Manon qui a fini première ! Et Adelina est arrivée dernière.

Et enfin sur la créative, il s’agissait d’exprimer leurs passions de manière unique et gourmande : à travers un gâteau carrousel à leur image. Le chef pâtissier François Perret a donné son coup de coeur à Neels !

Le Meilleur Pâtissier du 30 novembre : pas de tablier bleu, Adelina éliminée

Cyril et Mercotte ont trouvé la demi-finale exceptionnelle et du coup ils n’ont pas attribué de tablier bleu ! Et pour le pâtissier éliminé, sans surprise, c’est Adelina qui quitte le concours. Manon, Neels et Benjamin sont donc finalistes de la saison.



Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2022 à 20h10 sur M6 pour suivre la grande finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.

