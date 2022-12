L’homme de nos vies du 1er décembre : vos épisodes ce soir sur M6

5 ( 5 )

L’homme de nos vies du 1er décembre 2022 – Ce jeudi soir M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série, « L’homme de nos vies », portée par Jonathan Zaccaï et Odile Vuillemin. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10







L’homme de nos vies du 1er décembre : vos 2 épisodes inédits

Épisode 3 : Oriane sort de l’hôpital psychiatrique avec l’aide de Camille et Solenn. Le voyage idyllique de Roman et Mathilde à la Réunion ne se passe pas du tout comme prévu. Iris est elle aussi présente sur l’île pour un concert de charité. Camille et Oriane se rapprochent petit à petit dans la recherche de l’homme qui les a dupées. Elles rentrent en contact avec Agathe. Ils arrivent à prévenir Mathilde de la menace que représente Roman pour elle. Agathe enchaîne les déceptions jusqu’à se faire violemment agresser.

Épisode 4 : Mathilde, à peine rentrée de la Réunion, rejoint Agathe à l’hôpital où Camille et Oriane veillent sur elle. Pendant ce temps, Roman tente tant bien que mal de la récupérer. Iris, quant à elle, annonce une grande nouvelle à Ghislain qui va sérieusement le bousculer. Mathilde, Oriane et Camille décident de contacter une avocate réputée pour mettre fin aux agissements de celui qui était l’homme de leur vie. Mais le temps presse et il risque de disparaître avec Iris…



Avec Jonathan ZACCAÏ (Guillaume), Odile VUILLEMIN (Camille Neva), Élodie FRÉGÉ (Iris), Helena NOGUERRA (Mathilde), Flore BONAVENTURA (Oriane Mancini), Rani BHEEMUCK (Solenn), Aaricia LEMAIRE (Agathe), et Michel BOMPOIL (Dominique Mancini)

Découvrez « L'homme de nos vies » ce soir dès 21h10 sur M6

